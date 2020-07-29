Ligeneinteilung: HFV offeriert Fußball-Kreisen drei Spielmodelle

Jürgen Radeck und der HFV sehen sich gewappnet für die neue Spielzeit. Foto: Charlie Rolff
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POKAL ERST AB 15.8.
Nachdem das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die
Aufhebung der bisherigen Beschränkungen des Spiel- und Trainingsbetriebes ab dem 1. August 2020 in Hessen verkündete, hat der Hessische Fußball-Verband (HFV) nun den Einstieg in die einzelnen Wettbewerbe geregelt. Freundschafts- und Testspiele sind demnach in Hessen wieder ab dem 1. August 2020 möglich. Frühestmöglicher Austragungstermin für Spiele im Rahmen der Pokalwettbewerbe ist der 15. August 2020. Die Meisterschaftsrunden beginnen wie bisher geplant ab dem ersten Wochenende im September 2020, wobei der Verbandsliga Nord und Gruppenliga Fulda aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse in den höheren Lagen im Winter zugesatanden wird, Spiele beziehungsweise ganze Spieltage aus dem Dezember nach vorne vor den eigentlichen Saisonstart zu verlegenVoraussetzung für die Austragung von Spielen ist in allen Fällen, dass das HFV-Hygienekonzept, das der Verband am Dienstag veröffentlicht hat, oder das eigene behördlich genehmigte Hygienekonzept der beteiligten Vereine Anwendung findet. "Wir sind alle voller Vorfreude auf die neue Saison! Dennoch bleibt die beschlossene 14-tägige Frist vom Testspiel- bis zum möglichen Pflichtspielstart bis Mitte August wichtig, auch um präventiv Verletzungen zu vermeiden", erklärte Stefan Reuß, Präsident des HFV. (red, rg)
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