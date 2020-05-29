Freitag, 29.05.2020 - 06:50
3 min
"Lost Places": Auf der "Tuchbleiche" in Ehringshausen war die Royal Air Force chancenlos
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
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DIE SERIE
Manche wurden stillgelegt, weil sie nicht mehr den Normen entsprachen. Andere wurden aufgegeben, weil das Gelände für Bauvorhaben benötigt wurde. Wiederum andere hat die Natur zurückerobertOder sie wird dies noch tun. "Lost Places", verlorene Orte, hat - bei genauem Hinschauen - fast jede GemeindeWir stöbern diese in einer Serie für Sie auf. Und sind unter der Mailadresse alexander.fischer@vrm.de froh über jeden Hinweis auf längst vergessene Fußballplätze im Altkreis Wetzlar, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. (afi)
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