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Freitag, 29.05.2020 - 06:50
3 min

"Lost Places": Auf der "Tuchbleiche" in Ehringshausen war die Royal Air Force chancenlos

Bei Gästeteams unbeliebt, für die SG Ehringshausen ein Ort mit besonderem Flair: Auf dem Hartplatz auf der "Tuchbleiche" musste sich sogar ein Team der Royal Air Force geschlagen geben.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Zuschauermagnet: Die Spiele auf der "Tuchbleiche" in Ehringshausen waren vor allem Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre stets gut besucht. Foto: SG Ehringshausen

Zuschauermagnet: Die Spiele auf der "Tuchbleiche" in Ehringshausen waren vor allem Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre stets gut besucht. Foto: SG Ehringshausen

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Zuschauermagnet: Die Spiele auf der "Tuchbleiche" in Ehringshausen waren vor allem Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre stets gut besucht. Foto: SG Ehringshausen

Zuschauermagnet: Die Spiele auf der "Tuchbleiche" in Ehringshausen waren vor allem Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre stets gut besucht. Foto: SG Ehringshausen

Mittlerweile schlagen sich Moos- und Grasflecken durch den Schwarzasche-Platz auf der "Tuchbleiche" in Ehringshausen. Foto: Alexander Fischer

Mittlerweile schlagen sich Moos- und Grasflecken durch den Schwarzasche-Platz auf der "Tuchbleiche" in Ehringshausen. Foto: Alexander Fischer

Auf dem Sportplatz aber wurde bis 2018 noch regelmäßig gespielt. Auch der VfB 1900 Gießen gab sich 1950 die Ehre gegen die heimische SG Ehringshausen. Foto: SG Ehringshausen

Auf dem Sportplatz aber wurde bis 2018 noch regelmäßig gespielt. Auch der VfB 1900 Gießen gab sich 1950 die Ehre gegen die heimische SG Ehringshausen. Foto: SG Ehringshausen

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DIE SERIE

Manche wurden stillgelegt, weil sie nicht mehr den Normen entsprachen. Andere wurden aufgegeben, weil das Gelände für Bauvorhaben benötigt wurde. Wiederum andere hat die Natur zurückerobertOder sie wird dies noch tun. "Lost Places", verlorene Orte, hat - bei genauem Hinschauen - fast jede GemeindeWir stöbern diese in einer Serie für Sie auf. Und sind unter der Mailadresse alexander.fischer@vrm.de froh über jeden Hinweis auf längst vergessene Fußballplätze im Altkreis Wetzlar, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. (afi)

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