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Dienstag, 19.05.2020 - 18:40
3 min

"Lost Places": Im Greifensteiner Ortsteil Ulm ging manch feuchtfröhliche Sause ab

Teil 2 unserer Serie "Lost Places" widmet sich dem alten Sportplatz im Greifensteiner Ortsteil Ulm. Von einem geklauten Tor, einer Thekenmannschaft und Tumulten.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Das waren noch Zeiten in Ulm: In der Saison 1948/49 fängt der Ulmer Torwart Otto Tropp den Ball ab, während Abwehrchef Bernhard Schäfer (r.) die Gegner im Griff hat. Foto: Petra und Uwe Emrich.

Das waren noch Zeiten in Ulm: In der Saison 1948/49 fängt der Ulmer Torwart Otto Tropp den Ball ab, während Abwehrchef Bernhard Schäfer (r.) die Gegner im Griff hat. Foto: Petra und Uwe Emrich.

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Das waren noch Zeiten in Ulm: In der Saison 1948/49 fängt der Ulmer Torwart Otto Tropp den Ball ab, während Abwehrchef Bernhard Schäfer (r.) die Gegner im Griff hat. Foto: Petra und Uwe Emrich.

Das waren noch Zeiten in Ulm: In der Saison 1948/49 fängt der Ulmer Torwart Otto Tropp den Ball ab, während Abwehrchef Bernhard Schäfer (r.) die Gegner im Griff hat. Foto: Petra und Uwe Emrich.

Mittlerweile hat sich die Natur den Sportplatz zurückerobert. Nur noch die Tore lassen erahnen, dass es hier einst Fußball gespielt wurde. Das letzte Punktspiel stieg im Jahr 2006. Foto: PeB

Mittlerweile hat sich die Natur den Sportplatz zurückerobert. Nur noch die Tore lassen erahnen, dass es hier einst Fußball gespielt wurde. Das letzte Punktspiel stieg im Jahr 2006. Foto: PeB

Marode: Die Schutzhütte der Freizeitkicker der "Schoppe 02 Ulm", die seit zwei Jahren nicht mehr genutzt wird. Foto: Alexander Fischer

Marode: Die Schutzhütte der Freizeitkicker der "Schoppe 02 Ulm", die seit zwei Jahren nicht mehr genutzt wird. Foto: Alexander Fischer

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ZUR SERIE

Manche wurden stillgelegt, weil sie nicht mehr den Normen entsprachen. Andere wurden aufgegeben, weil das Gelände für Bauvorhaben benötigt wurde. Wiederum andere hat die Natur zurückerobert. Oder sie wird dies noch tun. "Lost Places", verlorene Orte, hat - bei genauem Hinschauen - fast jede Gemeinde. Wir stöbern diese in einer Serie für Sie auf. Und sind unter der Mailadresse alexander.fischer@vrm.de froh über jeden Hinweis auf längst vergessene Fußballplätze im Altkreis Wetzlar, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. (afi)

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