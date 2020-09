Lost Places: In Leun fiel auch mal ein Ball in die Lahn

Jetzt teilen:

Leun. In alten Chroniken zu stöbern, hat einen gewissen Reiz. Wegen der Schwarz-Weiß-Fotos. Wegen der ungeheuer großen Zahl an Anzeigen. Vor allem aber wegen des oft so charmant weil unverblümt daherkommenden Schreibstils, der auch eine gewisse Traute voraussetzte. Wie 1982 im Heft zum 75-jährigen Bestehen der Turngemeinde (TG) 1907 Leun, in dem Autor Walter Staaden den Fußballern der 20er-Jahre bescheinigt: "Die Mannschaft eilte von Sieg zu Sieg, da sie dem Gegner vor allem durch die gute gymnastische und leichtathletische Körperbildung deutlich überlegen war. Diese Tatsache wird leider heute von vielen jungen Sportlern völlig ignoriert, die sich zu früh nur auf eine Sportart konzentrieren. Auch der technisch beste Fußballer kann als steifer, unbeweglicher und langsamer Spieler nicht erfolgreich sein." Rumms! Das saß! Und erheitert die Männer, die in den 70er- und 80er Jahren für die TG Leun am Ball waren, noch heute.

Walter "Doc" Staaden, Rudi Irgang, Klaus Schmidt und Michael Maar, alle um die 70 und zusammengerechnet rund 2500 Mal für die Turngemeinschaft im Einsatz, haben sich "en de Lehwisse", also in der Nähe des alten Platzes "in den Lahnwiesen", bei einem alkoholfreien Weizenbier, das sich in der Mittagshitze am Ende doch als eines mit "Umdrehungen" herausstellen sollte, eingefunden. Sie möchten die Vergangenheit aufleben lassen. Und über jenen Sportplatz reden, der irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg erreichtet wurde und schließlich 2007 unter Walter Staaden als Trainer mit einem 7:0-Erfolg über den FSV Berghausen auch wieder "beerdigt" wurde.

Dazwischen lagen rund 80 Jahre, die ein Vereinslied treffen beschreibt: "An einer schönen Leuner Landstraß´, da liegt ein Sportplatz wunderschön ..." Einer, der parallel zur Lahn sowie zur Bahnstrecke von Gießen nach Koblenz so dicht am Wasser vorbeiführte wie kein zweiter im Altkreis Wetzlar. "Er war meist erstaunlich gut bespielbar. Das lag sicher an der natürlichen Drainage durch die Kiesschicht im Boden, aber auch am regelmäßig auftretenden Hochwasser, durch das aber auch oft Partien ausfallen mussten", erinnert sich Rudi Irgang noch an gar manche Schlacht neben der Landstraße in Richtung Niederbiel.

Fotos Wo 1968 noch Fußball gespielt wurde, ist heute in Leun an der B 49 nur noch ein Wiese zu sehen. Fotos: Achiv Michael Maar/Rudi Irgang Plaudern auch heute noch gerne über alte Leuner-Fußball-Zeiten: (v.l.) Rudi Irgang, Walter Staaden, Klaus Schmidt und Michael Maar. Foto: Alexander Fischer 3

Die Nähe zur Lahn diente den Leuner Fußballern besonders bei höherem Wasserstand auch als, wie es Irgang nennt, "taktisches Mittel." Wie 1968, als der TSV Neukirchen in Leun mit 1:0 führte und sich die TG-Akteure einig waren, "de Ball in die Leh" zu befördern, um damit einen Spielabbruch zu provozieren und ein Wiederholungsspiel zu erzwingen. Doch die Platzherren hatten die Rechnung ohne einige Zuschauer gemacht, die den Ball oft waghalsig mit der Hand oder mit langen Stangen aus dem Wasser fischten. Zum Glück für Leun, denn kurz vor Schluss sollte gegen Neukirchen so doch noch der Ausgleich glücken, wodurch die Gastgeber einen am Ende wichtigen Punkt im Aufstiegsrennen von der B- in die A-Liga ergattert hatten.

Schon lange vorher spielte die Lahn stets eine entscheidende Rolle im Leuner Fußball, was ein Gedicht aus den 20er-Jahren unterstreicht:

"Wilhelm Süß, ein strammer Knabe,

spielt auf rechter Seite back,

doch er kam nicht schnell zum Trabe,

meistens war der Ball schon weg.

Wenn er einmal hat getroffen,

flog der Ball in großer Bahn,

gab's kein Retten und kein Hoffen,

traurig schwamm er in der Lahn."

In den 50er-Jahren hatten die Mitglieder ein Vereinsheim errichtet, das jedoch nicht mehr als eine Bretterbude war, in der Gerätschaften aufbewahrt und bei den Spielen Getränke angeboten wurden. Beim Sportfest diente es als Wettkampfbüro, hernach noch als Schießbude.

"Für uns als eher technisch versierte Spieler war der Platz eigentlich kein Vorteil", berichtet Michael Maar, später Kreisschiedsrichterobmann des Fußballkreises Wetzlar. Obwohl das neue Stadion "Am Wackenbach" schon 1969 errichtet wurde, diente das alte Geläuf an der Lahn noch als Trainings- und Ausweichplatz. So auch in der Saison 1977/78, als die TG Leun die ersten fünf Heimspiele sieglos blieb. Um den Abstieg aus der A-Liga abzuwenden, entschlossen sich die Männer, wieder auf dem alten Platz anzutreten. Was von Erfolg gekrönt war, denn in den folgenden elf Matches blieben sie ohne Niederlage. Es war eine jener zahlreichen "taktischen" Finessen, die en Detail nicht in jede Leuner Chronik Einzug gefunden haben.