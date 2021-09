Luis Böttcher: Fußball-Talent mit einem klaren Plan

Luis Böttcher stammt aus Erda. Sein Vater Chris ging einst in der Oberliga für Eintracht Haiger auf Torejagd. Der Sohnemann startete seine Laufbahn bei der JSG HohenahrVon dort ging es weiter zum JFC Mittenaar, eher er über die Station TSG Wieseck zu Eintracht Frankfurt wechselte und den Sprung in die Hessenauswahl schaffte. Beim Bundesliga-Nachwuchs blieb er zwei Jahre, doch als die Adlerträger in der Regionalliga kickten, entschied er sich für eine Rückkehr zum Klassenkonkurrenten TSG WieseckDie letzten drei Jahre seiner Jugendzeit verbrachte der zentrale Mittelfeldspieler beim FC GießenSeit diesem Sommer spielt der 18-Jährige für den SC Waldgirmes"Ich möchte mich erstmal in der Hessenliga etablieren und einfach Fußball spielen", nennt er seine Ziele. Neben seinem großen Hobby trifft er sich gerne mit Freunden. An der Ricarda-Huch-Schule besucht er die 13. Klasse. Nach seinem Abitur kann er sich vorstellen, ein duales Studium aufzunehmen. (tis)