Marvin Gath ist - mit etwas Verspätung - angekommen

Vier Spiele, drei Punkte: Den Saisonstart haben sich die Verbandsliga-Fußballer des SC Waldgirmes U 23 anders vorgestellt. Doch Thorsten Schäfer ist weit davon entfernt, von einer Krise zu sprechen. Zu schwer war das Startprogramm, zu gut die Leistung in den bisherigen Partien. "Mit Ausnahme von der Partie gegen Ederbergland (0:2, Anm. d. Red.) haben wir es immer gut gemacht. Aber nun würden uns Punkte guttun, damit wir uns nicht da unten festsetzen", sagt der SCW-Trainer. Die nächste Gelegenheit gibt es am Sonntag (16 Uhr) beim SV Bauerbach"Sie haben letztes Jahr noch zu den stärksten Mannschaften der Liga gehört und spielen einen schnellen Fußball. Genau so, wie ich ihn sehen möchte", sagt Thorsten Schäfer. Ob die zuletzt fehlenden Hannes Köhler und Thorben Höhn (beide verletzt) wieder mit an Bord sind, ist noch offen. Leon van Moll kehrt dagegen aus seinem Urlaub zurück und ist eine Alternative. (tis)