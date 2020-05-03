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Sonntag, 03.05.2020 - 19:00
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Maske? "Ich sehe aus wie Batman auf der Flucht"

Er gehört zum festen Inventar im Fußballkreis Wetzlar. In unserem Gastbeitrag nimmt Trainer Jürgen Hendrich kein Blatt vor den Mund.

Von Jürgen Hendrich

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UNSER GASTAUTOR

Jürgen Henrich ist seit dieser Saison Trainer des VfB Aßlar II. Zuvor leitete der Kaufmann unter anderem für Eintracht Wetzlar und den TuS Naunheim die Geschicke an der Seitenlinie.

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