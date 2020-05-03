Maske? "Ich sehe aus wie Batman auf der Flucht"

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UNSER GASTAUTOR
Jürgen Henrich ist seit dieser Saison Trainer des VfB Aßlar II. Zuvor leitete der Kaufmann unter anderem für Eintracht Wetzlar und den TuS Naunheim die Geschicke an der Seitenlinie.
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