Matthias Bassl lebt die Vereinsphilosophie vor

Matthias Bassl lebt in Burgsolms. Als Spieler hat er für keinen anderen Verein als für den FC Burgsolms die Stiefel geschnürt. Wegen mehreren Verletzungen am Knie musste er früh seine Karriere beenden und wechselte in den Trainerbereich. Über die C-, B- und A-Junioren übernahm er schließlich 2016 zusammen mit Peter Nagel die 1. Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Kreisoberliga kickte und stieg direkt in die Gruppenliga auf. Der 43-Jährige arbeitet in einer Firma, die sich auf optische Erzeugnisse spezialisiert hat. (tis)