Maxi Mahr: Ein Neunjähriger aus Wetzlar wechselt zum FC Bayern

Ruberto Noah (Jugendtrainer RSV Büblingshausen): "Maxi war am Anfang sehr nervös. Zum Glück hatten wir in diesem Jahrgang mehrere Talente. So hat er sich dann schnell wohlgefühlt und sich toll entwickelt. Jeder hat gefragt: ,Wer ist der Blonde da?' Er ist ein Mannschaftstyp mit dem Auge für die Situation. Ich kann mich an ein Spiel in der Halle gegen Siegen erinnern: Wir lagen eine Minute vor Schluss 0:3 hinten und haben das Spiel dank Maxi gedreht. Er hat zwei Sekunden vor dem Ende auf die Uhr geschaut und Ball von der Mittellinie zum 4:3 ins Tor geschossen."

Harald Karger (Stützpunktleiter der Fußball-Akademie in Niedergirmes): "Von Anfang an habe ich gesehen, dass er eine Perle ist. Immer positiv, schnell, heiß auf Fußball. Er ist immer da, wo der Ball ist, hat für sein Alter eine echte Pferdelunge. Verliert er einen Zweikampf, setzt er sofort nach. Wenn der gesund bleibt, dann ist alles möglich. Von der Dynamik ist Maxi der beste, den ich in solch jungen Jahren kennengelernt habe." (vsch)