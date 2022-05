Meisterjahn und Büblingshausen müssen punkten - egal wie!

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen ist Rico Henrici von der SG Waldsolms mehr als zufrieden. Am Samstag um 18 Uhr will seine Truppe die Erfolgsserie ausbauen und bei der SpVgg. Leusel den nächsten Dreier einfahren: "Vergangene Woche haben wir eines unsere besten Spiele gezeigt - sowohl vom läuferischen Einsatz als auch was die taktische Umsetzung betrifft." Durch den 2:1-Sieg gegen die TSF Heuchelheim ist der Klassenerhalt von Henricis Mannschaft so gut wie in trockenen Tüchern"Ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten raus - trotzdem ist die Saison noch nicht vorbei. Gegen Leusel wollen wir noch was gut machen", so der Trainer. Das umkämpfte Hinspiel endete mit 4:2 zugunsten des Tabellen-Fünften. An der Personalfront, vor allem auf der Torwartposition, gibt es allerdings noch offene FragenHinzu kommt, dass die SGW-Zweite gegen den Abstieg kämpft und einige Gruppenliga-Spieler zur Unterstützung erhalten soll. Trotz der angespannten Situation erwartet Henrici eine enge Partie: "Für den Gegner geht es zwar nicht mehr um viel, aber trotzdem ist Leusel selbstbewusst und wird ruppig zur Sache gehen." (leb)

Im Kampf um den Titel darf sich der FC Burgsolms keinen Ausrutscher erlauben: Das Team, das in der vorherigen Partie nicht über ein 1:1 hinauskam, trifft am Sonntag um 16 Uhr auf die TSF Heuchelheim"Nach einer schwachen ersten Hälfte haben wir uns deutlich gesteigert - nur die Chancenverwertung hat nicht gepasst", lautet das Fazit von FC-Trainer Peter Nagel zum letzten Auftritt. Gegen die viertplatzierten TSF ist das Ziel klar definiert - ein Dreier soll her: "Heuchelheim ist eine Spitzenmannschaft, die einen ähnlichen Stil wie wir hat und versucht, spielerische Lösungen zu finden. Das wird nicht leicht." Im Hinspiel triumphierten die Burgsolmser mit 2:0 und ließen dem Gegner kaum eine Chance. Personell hat der Coach jedoch einige Ausfälle zu beklagen. Neben Marcus Bauer (Kreuzbandriss) stehen Nico Hermer, Ricardo Russo und Johannes Gierhardt vorerst nicht zur Verfügung. Trotz der Personalsorgen lässt sich Nagel nicht unterkriegen: "Wir sind so aufgestellt, dass wir gewinnen können und wollen die Punkte natürlich mitnehmen!" Ein Sieg wäre für den FCB von enormer Wichtigkeit, da ihm Biedenkopf als auch Burg dicht auf den Fersen ist. (leb)

Nach dem 1:1-Unentschieden am Mittwochabend bei der SG Eschenburg hat der FSV Braunfels auf Platz 14 aktuell sechs Punkte Vorsprung auf die FSG Wettenberg und drei auf den TSV Lang-Göns, die sogar noch mehr Spiele auf dem Konto haben als die Truppe von FSV-Coach Florian BetzDamit stehen die Schlossstädter aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz. Vorausschauend auf die nächste Aufgabe am Sonntag um 15 Uhr zu Hause gegen den MTV Gießen sagt Betz: "Der MTV ist eine unangenehme Mannschaft, die schwierig zu spielen ist. Sie haben zwei bis drei Schlüsselspieler in ihren Reihen, auf die wir Druck ausüben müssen." Gegen den Tabellenelften stehen dem Braunfelser Übungsleiter, außer dem Langzeitverletzten Erdal Can, alle Akteure zur Verfügung. Auch deshalb gibt der Trainer für die Partie bei den Männerturnern ein klares Ziel vor: "Wir spielen daheim klar auf Sieg." (idi)