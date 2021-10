Michael Donges erwartet im Kellerduell kein Augenschmaus

Rico Henrici, Trainer der SG Waldsolms fasst das letzte Spiel zusammen: "Von außen war ein klares Bild zu erkennen." Man habe taktisch diszipliniert agiert. Henrici hofft, dass dies im Spiel gegen den SV Emsdorf (Sonntag, 15.00 Uhr) weiter umgesetzt werde. Einer, der dabei nicht mithelfen kann, ist Eric Diehl, der an einer leichten Verletzung laboriert. Der ebenfalls angeschlagene Maximilian Klapsch hingegen wird nach aller Wahrscheinlichkeit einsatzbereit sein. Zum nächsten Gegner kann der Coach nur wenig sagen. Wen er aber noch kennt, ist Cevayir Kilercioglu, der in der Saison 14/15 beim TSV Kirchhain aktiv war, damals war Henrici schon einmal Trainer der SGW.

Büblingshausens Trainer Marcel Cholibois ist beruhigt: "Im letzten Spiel haben wir endlich unsere Chancen genutzt. Wir hatten die nötige Konsequenz und müssen jetzt den Flow mitnehmen und die nächsten Spiele genauso angehen." In der kommenden Partie beim TSV Bicken (Sonntag, 16.00 Uhr) müssen die Wetzlarer auf den beruflich verhinderten Tim Waskow verzichten. Keinesfalls unbekannt ist dem Übungsleiter der nächste Gegner. Cholibois war fünf Jahre lang Trainer in Bicken. "Die Mannschaft hat die individuelle Stärke um da unten herauszukommen. Wir müssen das Momentum der Bickener wieder herumdrehen und müssen darauf achten, ihnen auf dem engen Platz möglichst wenige Räume zu lassen", so der Trainer.

Wenn Burgsolms' Trainer Peter Nagel an die letzte Partie in Biedenkopf denkt, kann er seiner Mannschaft nichts vorwerfen. Trotzdem sagt er: "Wir müssen aus wenig etwas machen und individuelle Fehler möglichst abstellen." Die Spieler sind aber sehr reflektiert und wissen das alles auch selbst. Gegen die SG Eschenburg (Sonntag, 16.00 Uhr) will man sich auf das Passspiel konzentrieren. Eschenburg sei eine gewachsene Einheit mit einem nachhaltigen Konzept. Nagel: "Sie haben eine kompakte Mannschaft, geprägt durch ihren Trainer Sebastian Dietrich." Außerdem weist er darauf hin, dass die Eschenburger mit Marian Orzechowski einen Mann haben, der bereits neunmal in dieser Saison erfolgreich war. Nicht zur Verfügung stehen, wird den Solmsern Markus Bauer, der sich am Sprunggelenk verletzt hat. Außerdem wird Johannes Paal mit einem Muskelfaserriss fehlen. (idi)