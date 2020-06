Michael Eckhardt sieht viel von der Fußball-Welt

Auch wenn es für Michael Eckhardt weder bei Hertha BSC Berlin noch bei Arsenal London zum Durchbruch gereicht hat, so blickt der heute 41-Jährige auf eine lange und intensive Fußballer-Karriere zurück. Die ihn von seinem Heimatclub SV Schwalheim über Berufungen in verschiedenen Kreis- und Bezirksauswahlen in die Jugend von Eintracht Frankfurt führte. Mit 17 holte ihn Coach Bernhard Lippert zu den Amateuren der Riederwälder, 1997/98 stand er sogar im Profikader von Trainer Horst Ehrmantraut, drückte 16 Mal die Bank, kam aber am "ewigen Oka" Nikolov nicht vorbei. 1999 wechselte er in die Oberliga Hessen zu Viktoria Aschaffenburg, wo er auch bis 2002 von der Hertha kommend nochmals unter Vertrag stand. Nach einem Intermezzo beim KSV Klein-Karben kam Eckhardt beim 1. FC Eschborn mit Trainer Ali Reza Marzban nicht zurecht und schloss sich seinem Heimatclub SV Schwalheim, für den er in der A-Liga als Libero auf dem Feld stand, an. Zur Saison 2003/04 wechselte er zum FSV Fernwald und schaffte dort schließlich mit Coach Stefan Haßler auch den Liga-Verbleib in der Hessenliga. Als A-Liga-Spielertrainer in Schwalheim und als Torwart beim Gruppenligisten SKV Beienheim ließ Michael Eckhardt schließlich seine Laufbahn ausklingen. (afi)