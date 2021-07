Michael Jeremejew: Eine Klasse zurück für nächsten Schritt

Michael Jeremejew lebt in EhringshausenDort fing er auch bei den Bambinis mit dem Fußball an. Bis zu den A-Junioren spielte er für die SG Ehringshausen und stieg mit den "Kleeblättern" einst sogar in die Verbandsliga auf. Anschließend wechselte er in die Talentschmiede des SC WaldgirmesDa er aber mit dem Sprung in den Seniorenbereich bei den Lahnauern kaum noch zum Einsatz kam, zog es die Offensivkraft in diesem Sommer zum RSV Büblingshausen in die GruppenligaIn seiner Freizeit spielt der 21-Jährige, der an der THM in Gießen im vierten Semester BWL studiert, gerne Basketball (tis)