Mit Multicam und Vorfreude im Instagram-Fokus

Zusätzlich zu den geplanten Formaten haben sich Michèl Magel und Christopher Müller eine tolle Sache einfallen lassen: Jeder Interviewpartner wurde gebeten, sich per Autogramm auf einem Fußball zu verewigen. Dieser wird nun, zum Ende der ersten Interview-Staffel an den höchstbietenden Verein - Gebote können von morgen, Sonntag, an bis zum kommenden Mittwoch (18 Uhr) unter info@deinestory2021.de abgegeben werden - verkauft. Den eingenommen Betrag wollen Magel sowie Müller verdoppeln und schließlich an das Gießener Kinder- und Jugendhospiz spenden. (dal)