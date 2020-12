Neue Schiedsrichter braucht der Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Trotz des erneuten Lockdowns wegen Corona setzt die Schiedsrichtervereinigung Wetzlar auf ihre Unparteiische beziehungsweise die, die es werden wollen. So ist der nächste Neulingslehrgang (sowohl per Online- als auch Präsenzunterricht) vom 16. bis 29. Januar im Sportheim in Laufdorf geplant. Bereits am Montag, 21. Dezember, findet eine Informationsveranstaltung per Videokonferenz statt. Weitere Auskünfte erteilt Lehrwart Tobias Panzer. Kontakt: 0160-2515069; E-Mail: tobias.panzer@freenet.de.