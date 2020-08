Nico Städele ist der Torjäger vom Dienst

Nico Städele (25) wohnt in AtzbachSeit er drei Jahre alt ist, jagt er dem Fußball hinterher. Bis auf drei kurze Gastspiele (Jugend SC Waldgirmes und TSF Heuchelheim sowie TuS Naunheim bei den Aktiven) spielte er schon immer für die TSG DorlarDer gelernte Kfz-Mechatroniker, der seit diesem Sommer eine Ausbildung beim Zoll absolviert und dazu alle zwei Wochen in die Schule nach Leipzig muss, ist bekennender Fan des FC Schalke 04Sein Lieblingsspieler: Ahmed Kutucu"Er gibt immer alles, und wenn es mal nicht bei ihm läuft, gibt er noch mehr Gas. Da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden", sagt der Torjäger, der sich in seiner Freizeit gerne mit Freunden trifft. (tis)