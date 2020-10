Oliver Lorenz brennt auf einen Einsatz gegen den Ex

Möchte sich bei der SG Ehringshausen/Dillheim durchsetzen: der Ex-Aßlarer Oliver Lorenz. Foto: Verein

WETZLAR - Manchmal genügen die Worte eines guten Bekannten, um den nächsten Schritt als Fußballer zu gehen. Zumindest bei Oliver Lorenz war dies der Fall. Im Frühjahr berichtete sein ehemaliger Mitschüler Moritz Weese von der guten Stimmung und dem guten Umfeld beim Kreisoberligisten SG Ehringshausen/Dillheim. Die Schwärmerei des Torhüters kam bei Lorenz gut an. Obwohl wegen Corona kein Probetraining möglich war, entschied er sich dafür, seinen Heimatverein VfB Aßlar zu verlassen und zu den Kickern von der Dill zu wechseln. Eine Entscheidung, die der 20-Jährige bis heute nicht bereut hat: "Ich habe bereits nach einer Woche gemerkt, dass Moritz tatsächlich nicht übertrieben hat. Ich fühle mich hier pudelwohl."

Und das, obwohl der Verteidiger erst zwei Partien - davon eins über die volle Spielzeit - absolviert hat. Für den angehenden Wirtschaftsingenieur kein Drama. Er weiß, dass er Geduld haben muss, zumal er in der Vorbereitung öfters krank war oder mit seinem Knöchel Probleme hatte. Nun möchte er aber zeigen, was er kann. Am besten schon an diesem Freitag (19 Uhr, Kunstrasenplatz Ehringshausen) gegen seinen alten Verein VfB Aßlar. Ob sein Trainer Rolf Zabel ihn in die Startelf beordert, weiß er nicht. Doch für "Oli" ist klar: "Ich brenne darauf, von Beginn an aufzulaufen." Gegen die alten Kollegen erwartet er ein hitziges Duell. "Wir sind zwar der Favorit. Aber viel wird davon abhängen, wie der Beginn des Duells verläuft."

Für seinen Ex-Club VfB Aßlar hat Lorenz warme Worte parat: "Viele haben Aßlar als Absteiger Nummer eins angsehen. Aber ich freue mich, dass sie trotz der vielen Abgänge mithalten können. Sie wirken auf mich eingespielt und sind sehr schwer auszurechnen."

Auf der anderen Seite wäre es bei einem Erfolgserlebnis der dritte Sieg in Serie für die SG Ehringshausen/Dillheim, nachdem die ambitionierten "Kleeblätter" zuvor dreimal deutliche Pleiten kassierten. "Ich glaube und hoffe, dass bei uns der Knoten nun geplatzt ist", betont Oliver Lorenz und fügt an: "Wir wollen nun zeigen, was wir können. Wir haben einen tollen Teamgeist."

Es scheint also, als hätte der 20-Jährige die Worte seines Mitspielers Moritz Weese schon gut verinnerlicht.

Oliver Lorenz lebt in Aßlar und startete beim dortigen VfB mit dem Fußball spielen. Von den D- bis zu den C-Junioren ging er für Eintracht Wetzlar auf Torejagd, ehe zwei Jahre beim SC Waldgirmes folgten. Im letzten Jahr B-Jugend zeigte er wieder für den VfB Aßlar sein Können, seit Sommer dieses Jahres läuft der Verteidiger für die SG Ehringshausen/Dillheim auf. Neben Fußball schaut der Student für Wirtschaftsingenieurwesen gerne Sport im TV.