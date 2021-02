Patrick Schmidt ist der Herr der besonderen Momente

Das sagt der Trainer: "Patrick", betont Coach Peter Nagel, "bringt alle wichtigen Dinge mit, um auf seiner Position erfolgreich zu sein. Er ist läuferisch stark, hat - auch mit links - eine gute Schusstechnik und einen guten Abschluss." Sollte der Stürmer mal eine Chance nicht verwerten, dann sei das kein Beinbruch. "Er lernt daraus und weiß, dass die Bank und auch die Spieler auf dem Platz ihn immer wieder aufmuntern und unterstützen." Angesprochen auf die Freistoßkünste seines Stürmers betont der Sportwissenschaftler: "Das liegt an seinem Fußgelenk. Das ist eine Gabe und kann man meiner Meinung nach nur schwer trainieren." Defizite sieht er bei seinem Schützling im Kopfballspiel: "Da weiß er, dass er sich ebenso wie bei der An- und Mitnahme des Balles als auch bei bestimmten Pressingmomenten noch verbessern kann. Aber er ist natürlich auch noch kein fertiger Spieler und sehr wissbegierig." Dass sein ehrgeiziger Torjäger nach Niederlagen auch mal angefressen ist, stört den Trainer freilich nicht. Im Gegenteil: "Ich finde das normal. Wir im Trainerteam kennen den Zeitpunkt mittlerweile aber, wann wir ihn anzusprechen haben. Dann ist er auch aufnahmefähig." Vor allem lobt Peter Nagel die Tatsache, dass Patrick Schmidt immer ein Auge für den freien Mitspieler hat. Auch dann, wenn er eine Chance hat, der Kollege aber besser postiert ist. "Das zeichnet meiner Meinung nach einen guten Stürmer aus. Patrick würde bei einer Niederlage ohnehin nie die Mannschaft dafür verantwortlich machen und immer die Schuld bei sich selbst suchen." Angesprochen auf das verbotene Extra-Training sagt der A-Lizenz-Inhaber: "Ich möchte nach dem Training keine explosiven Bewegungen, die bei einem Schuss nötig sind, da ich Muskelverletzungen vermeiden will. Gerade Patrick verpasste wegen einer solchen Blessur den Saisonstart, da sollten wir nichts riskieren."

Das sagt der Kapitän: Johannes Paal schätzt vor allem die Kaltschnäuzigkeit seines Mitspielers. Was hinzu kommt: "Er macht aus einer halben Chance ein Tor. Das ist beeindruckend." Der Kapitän betont außerdem, dass "Rick" sehr mannschaftsdienlich sei. Und weiter: "Er ruht sich vorne nicht aus. Dafür belohnt er sich mit seinen Treffern." Vor allem die Freistöße mit den unterschiedlichsten Flugkurven seien brandgefährlich. "Wenn ich ihn mit einem Spieler aus der Bundesliga vergleichen müsste, dann würde ich Luka Jovic wählen. Für einen Robert Lewandowski fehlen die Tore per Kopf", berichtet Paal mit einem Lachen, ehe er anfügt: "Er hat sicherlich das Potenzial, um höher zu spielen. Aber ich glaube, er weiß auch, was er an uns und dem Verein hat." Nach einer Partie beschreibt der Mannschaftsführer den Stürmer als emotionalen Spieler: "Wenn wir verlieren, braucht er eine Weile, um das zu verarbeiten. Aber wenn wir gewinnen, ist er für eine Feier vorne mit dabei und auch immer für einen Spaß zu haben." (tis)