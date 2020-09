Peter und Nikolai Nagel im direkten Aufeinandertreffen

Peter Nagel coacht den FC Burgsolms seit 2016, doch bereits vorher war er dort als Jugendtrainer tätig. Gleich in seinem ersten Jahr stieg er mit dem FCB in die Gruppenliga auf. Der 56-Jährige ist Inhaber eines Sport- und Gesundheitsstudios in Biskirchen und zudem Reha-Trainer beim TSV Steinbach. Der A-Lizenz-Inhaber lebt in Tiefenbach. Als Spieler lief der Linksfuß unter anderem für den FSV Braunfels auf.

Nikolai Nagel kommt aus der Jugend des FC Burgsolms. Fünf Jahre spielte der Student, der in Friedberg Ingenieurwissenschaften studiert, beim FCB, in diesem Sommer schloss er sich dem MTV Gießen an. Er hat zwei Geschwister, Celina und TillLetztgenannter spielt beim FC Burgsolms. "Er ist der bessere Fußballer von uns", sagt der offensive Mittelfeldspieler. "Meine drei Kinder sind grundverschieden. Das ist auch gut so", erklärt Peter Nagel. (tis)