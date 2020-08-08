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Samstag, 08.08.2020 - 04:00
11 min. inkl. Video

Plötzlich Sportinvalide: Die Leiden eines großen Talents

Wie geht ein Leben weiter, das bislang nur auf Fußball gepolt war? Devante Parker spielte mit 18 in der Bundesliga für Mainz 05. Mit 24 ist er Sportinvalide.

Nils Salecker: Sportredakteur
Von Nils Salecker
Sportredakteur

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Zwei Kreuzbandrisse machten für Devante Parker eine Rückkehr auf den Platz unmöglich. Foto: Nils Salecker

Zwei Kreuzbandrisse machten für Devante Parker eine Rückkehr auf den Platz unmöglich. (Foto: Nils Salecker)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 08.08.2020 um 00:00 Uhr publiziert.
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