WETZLAR - Wer wann aufeiander trifft, war schon am vergangenen Freitagabend klar, nun wurde auch der Spielort für das Finale im Wetzlarer Fußball-Kreispokal festgelegt: Das Duell zwischen Verbandsligist FC Cleeberg und dem in der Hessenliga beheimateten Gastgeber SC Waldgirmes findet am Freitag um 19 Uhr auf dem Kunstrasen in der Lahnaue statt.