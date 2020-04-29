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Donnerstag, 07.05.2020 - 23:29
3 min

Pro und Contra: Soll die Amateurfußballsaison künftig im Kalenderjahr gespielt werden?

Soll der Amateurfußball wegen Corona die Saison künftig im Kalenderjahr austragen? Unsere Redakteure Kai Kopf und André Bethke diskutieren.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 29.04.2020 um 18:42 Uhr publiziert.
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