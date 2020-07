Quembach holt Offensiv-Mann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (fbs). Fußball-Kreisoberligist SG Quembach/ Oberwetz/Schwalbach hat die Verpflichtung von Khalid Ali Ahmed eingetütet. Der 20-Jährige wechselt vom Gruppenligisten SG Waldsolms zur Schöffengrunder Spielgemeinschaft. Die Offensivkraft soll in der zweiten KOL-Saison der SG mit seiner Schnelligkeit das Flügelspiel beleben. In seinem ersten Jahr bei den Aktiven kam Ahmed in der Gruppenliga zu elf Einsätzen und half sechsmal in der A-Liga bei der Waldsolmser Reserve aus.