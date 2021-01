Rebecca Konhäuser: Neue Position, aber alte Stärke

Das sagt der Trainer über Konhäuser: Chris Vogl, Trainer des TuS Naunheim, schätzt seine Stürmerin vor allem wegen deren Vielseitigkeit. "Sie ist nicht nur eine echte Torjägerin, sondern auch eine gute Vorbereiterin und damit alles andere als eigensinnig. Rebecca ist dazu beidfüßig, extrem kopfballstark und ein absoluter Teamplayer. Ich glaube, in meiner knapp 15-jährigen Zeit als Trainer habe ich keine komplettere Spielerin erlebt." Angesprochen auf ihre Technik, gerät der Übungsleiter ins Schwärmen: Sie hat zwar keinen harten Schuss, aber dafür schließt sie sehr präzise und überlegt ab. Wenn sie auf einen Torhüter zuläuft, hat sie das richtige Timing und weiß, wann sie schießen muss. Das bringt die nötige Erfahrung mit sich. In dieser Saison war sie verletzungsfrei und hat vertrauen in ihren Körper." Zudem sei seine Torjägerin nahezu vom Erfolg besessen. "Manchmal vielleicht ein wenig zu viel. Dann fängt sie schnell an zu hadern. Daher würde ich ihren Ehrgeiz sowohl als Stärke als auch als Schwäche sehen", sagt der Trainer über seine Co-Trainerin mit einem Lachen.

Das sagt die Kapitänin: Anne Schieferstein kommt eine ganz besonere Ehre zu teil. Gemeinsam mit Rebecca Konhäuser spielt sie seit dieser Saison auf der "Sechs" im Mittelfeld. "Dennoch merkt jeder ihren Riecher vor dem Kasten des Gegners. Ganz vorne in der Torschützenliste zu stehen, obwohl sie nicht mehr ganz vorne dabei ist, ist etwas ganz Besonderes", betont die Mitspielerin. Als Co-Trainerin von Chris Vogl kommt Konhäuser eine Extra-Rolle zu. "Obwohl sie viel Verantwortung trägt, läuft die Kommunikation mit ihr auf einer Ebene. Sie will nie im Fokus stehen und lässt es auch nicht raushängen, dass sie mal 2. Liga gespielt hat. Im Gegenteil: "Die Kommunikation läuft auf einer Ebene ab." Ob die gelernte Spielerin im Mittelfeld bleibt? Anne Schieferstein dazu: "Ich hätte nichts dagegen. Wir sind im Sturm gut augestellt. Rebecca spielt dort, wo sie gebraucht wird. Ein Sieg der Mannschaft ist ihr wichtiger als drei Tore von ihr bei einem Remis oder einer Niederlage." (tis)