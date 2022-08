Redebedarf beim TSV Blasbach nach dem 4:4

Lukas Ferst wohnt in BlasbachDer TSV ist seine erste Trainerstation bei den AktivenZuvor war der B-Lizenz-Inhaber sechs Jahre am Stück für die A-Jugend des SC Waldgirmes verantwortlich, im Sommer entschied er sich zu einem Wechsel in den Wetzlarer Stadtteil. Der 29-Jährige arbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Herborn. (tis)