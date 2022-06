Reinhardt und Baumann glauben an den FC Burgsolms

Mit Aufstiegskandidat SSC Burg bekommt es die SG Waldsolms am Sonntag (17 Uhr) auswärts zu tun. "Für Burg geht es um alles. Nichtsdestotrotz schauen wir nicht zu sehr auf den Gegner, sondern konzentrieren uns auf uns. Nach einer so langen Saison ist der Kräfteverschleiß zu spüren, wir wollen am Sonntag aber noch einmal alles aus uns herausholen", betont SCW-Trainer Rico Henrici. Für die Waldsolmser geht es bereits seit einigen Wochen um nichts mehr. "Da ist es nicht so leicht, das Letzte aus sich herauszukitzeln. Die letzten beiden Partien sind ein Bonus. Sich so lange in ruhigem Fahrwasser zu befinden und nicht um den Abstieg spielen zu müssen, ist definitiv zufriedenstellend", lobt der B-Lizenz-Inhaber sein Team. Nicht zur Verfügung steht neben Felix Fecke außerdem Keeper Jannik Zoerb.

Auf Abschiedstournee befindet sich der RSV BüblingshausenDer Absteiger reist am Sonntag (15 Uhr, Rasenplatz Emsdorf) zum Schlusslicht SV Emsdorf. "Die Jungs lassen sich nicht hängen, das spricht für den Charakter der Mannschaft. Wenn wir es geschafft hätten, unsere guten Leistungen in Treffer umzumünzen, sähe die Situation sicher anders aus", sagt RSV-Trainer Marcel Cholibois. Mit Blick auf Sonntag betont er: "Wir wollen die Punkte und einen anständigen Abschluss. Das ist für den Kopf ganz wichtig, auch im Hinblick auf die nächste Saison." Max Bill und Andre Menk kehren ins Team zurück. Andreas Potapov fehlt dagegen verletzungsbedingt. (leb)