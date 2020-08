RSV muss sich Verbandsligist beugen

Jetzt teilen:

Büblingshausen (red/bir). Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat der RSV Büblingshausen ein Fußball-Testspiel im Wetzlarer Stadion ausgetragen. Gegner war die SG Kinzenbach, die letztlich mit 4:1 (2:1) die Oberhand behielt. Die Treffer für den Gast aus der Verbandsliga Mitte erzielten Neuzugang Timo Schmidt (21.), Tommy Ried (27.) mit einem direkt verwandelten Freistoß und der vom FC Cleeberg gekommene Henrik Keller (77., 80.) per Doppelpack binnen drei Minuten. Für den heimischen Gruppenligisten traf Florian Bunde (in der 22. Minute.

Das Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Denn die Büblingshäuser gestalteten die gutklassige Partie weitgehend ausgeglichen, aber die Kinzenbacher waren im Abschluss effektiver.

Bei der SG war schon der neue Co-Trainer Ingo Flechtner dabei, der kurz zuvor als Nachfolger von Eduard Haid gekommen war. Der 55-Jährige war schon bis 2017 vier Jahre in dieser Funktion beim Hessenligisten SC Waldgirmes tätig gewesen.

Das nächste Testspiel des Büblingshäuser Gruppenliga-Aufsteigers steigt bereits am Samstag. Um 14 Uhr empfängt der RSV mit dem FC Cleeberg - wieder im Wetzlarer Stadion - den nächsten heimischen Verbandsligisten.