SC Waldgirmes setzt auch 2021/2022 auf Schappert und Schäfer

Mario Schappert bleibt auch in der Saison 2021/2022 auf der Kommandobrücke des Waldgirmeser Hessenligateams. Foto: Peter Bayer

LAHNAU-WALDGIRMES - So ungewiss die Lage in der Fußball-Hessenliga, so klar sind die Signale, die der SC Waldgirmes in Sachen Trainer aussendet: Mario Schappert wird auch über den Sommer hinaus Coach der Lahnauer bleiben. Die Sportliche Leitung des SCW und Schappert haben sich auf eine Weiterführung der Zuammenarbeit für die Spielzeit 2021/2022 verständigt, wie der Verein vermeldet. Gleiches gilt für den Trainer der in der Verbandsliga Mitte spielenden U23, Thorsten Schäfer: Auch er hat für eine weitere Saison beim SCW zugesagt.