SC Waldgirmes steht vor "wildem Juli"

Der dritte heimische Vertreter in der kommenden Saison der Fußball-Hessenliga ist Verbandsliga-Meister TSV Steinbach IIDas Trainerduo Maik Six und Pierre Bellinghausen bittet das Team aus dem Dillkreis, das am 12. Juni das letzte Saisonspiel absolvierte, etwas später als der SC Waldgirmes und der FC Gießen wieder auf den Trainingsplatz. Los geht es am kommenden Samstag, den 2. Juli. Dann werden auch die Neuzugänge mit dabei sein. Der ehemalige Langenaubacher Nico Müller (SV Ottfingen, Bezirksliga Westfalen), Aaron Künkel (FV Breidenbach), Paul Pöpperl (A-Jugend TSG Wieseck) sowie Tom Schubert (eigene Jugend) stehen schon länger als Neuverpflichtungen fest. Vor wenigen Tagen wurde zudem Stürmer Jan Kneifel vom TSV Bicken geholt. Der 31-Jährige kämpfte sich nach einer längeren Verletzung zurück und erzielte im Saisonendspurt sechs Tore in fünf Spielen für den TSV, für den Kneifel insgesamt sechs Spielzeiten auf Torejagd ging. Dazu kommen ein Engagement für Ehringshausen/Dillheim und Breidenbach"Ich hatte tolle Jahre beim TSV Bicken und bin dem Verein sehr dankbar, dass mir dort keine Steine in den Weg zu einem persönlichen Traum gelegt wurden", so Kneifel. (red)