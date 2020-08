SC Waldgirmes verpflichtet Torjäger Felix Erben

Stürmt künftig für den SC Waldgirmes: Felix Erben (l.) der vom FSV Fernwald zu den Lahnauern kommt. Foto: Michael Schepp

Jetzt teilen:

Lahnau (red). Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes hat kurz vor dem Testspiel auf heimischem Geläuf am Sonntag (14 Uhr, ab 16.30 Uhr testet die SCW U 23 gegen Kreisoberligist TuS Naunheim) gegen TuBa Pohlheim noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Felix Erben verpflichtet das Team von Trainer Mario Schappert einen echten Goalgetter.

Der 27-Jährige kommt von Ligakonkurrent FSV Fernwald, wo er es in der zurückliegenden Spielzeit auf sechs Treffer in 20 Spielen beim abgeschlagenen Schlusslicht brachte. In der Saison davor schoss er die Fernwälder mit satten 27 Toren zum Aufstieg in die Hessenliga. Zudem kommt Mittelfeldmann Dennis Jost von Gruppenligist TSF Heuchelheim. Der 25-Jährige spielte bereits von 2014 bis 2016 beim SCW.