Schäfer übernimmt U 23

Neuer Trainer beim SC Waldgirmes U23: Thorsten Schäfer, hier noch als Coach der TSG Dorlar. Foto: Martin Weis

Lahnau-WaldgirmesDie Verbandsliga-Fußballer des SC Waldgirmes U 23 bekommen ab Sommer einen neuen Trainer. Thorsten Schäfer, aktuell noch bei der TSG Dorlar in der A-Liga beschäftigt, übernimmt für Steffen Jordan. Jordan selbst beerbete im Winter Mario Schappert, der als Cheftrainer der "Ersten" aufstieg.

Der in Atzbach lebende Thorsten Schäfer ist in der Lahnaue alles andere als ein Unbekannter. Vier Jahre spielte der 41-Jährige für den SCW, mit dem Verein holte er 2004 die Meisterschaft in der Landesliga. Die Vereinbarung zwischen dem SCW und dem Lehrer zählt unabhängig vom Ausgang der aktuellen Saison sowohl für die Verbands- als auch Gruppenliga. Steffen Jordan soll dem Verein als Assistent erhalten beiben. "Wir haben ihm ein Angebot gemacht", bestätigt der Sportliche Leiter Björn Velten.

Damit setzt der Verein auf Kontinuität, denn bereits im Februar hatten sowohl Schappert als auch sein spielender Co-Trainer Oliver Schmidt dem Club ihre Zusage für eine weitere Saison gegeben.

Zudem teilte der SC Waldgirmes mit, dass aus der eigenen Jugend Claudio Mitrovic, Michael Preidt, Pascal Remus und Mathis Schubert ab der neuen Saison die Aktiventeams verstärken.