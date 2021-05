Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Waldgirmes (red). Die Sportliche Leitung des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes vermeldet einen weiteren Neuzugang für die neue Saison. Jakob Louis Reinhard wechselt von der in der Hessenliga beheimateten U 19 des FC Gießen in die Lahnaue. Der 19-jährige Offensivspieler hatte in der stark verkürzten vergangenen Spielzeit auch schon Einsätze im Männer-Verbandsligateam des FCG und spielte vorher in den Juniorenmannschaften von Mainz 05 und den Offenbacher Kickers.