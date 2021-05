Seit 82 Wochen und drei Tagen im Fußball ungeschlagen

Auch Eintracht Wetzlar taucht in unserer Chart-Show auf. Allerdings nicht im positiven SinneDer Traditionsverein vom Klosterwald wartet nämlich schon seit 81 Wochen und drei Tagen auf ein ErfolgserlebnisDen letzten Sieg feierten die Wetzlarer am 13. Oktober 2019 beim 5:4 gegen die SG Niederbiel"Eintracht gewinnt Spektakel gegen SG Niederbiel", titelte diese Zeitung damals in ihrer Ausgabe. In der Spielzeit 2020/2021 holten die Domstädter aus neun Partien keinen einzigen Zähler und weisen dabei ein Torverhältnis von 2:47 auf. Dennoch: Eintracht Wetzlar stellt sich gerade neu auf. Etliche Neuzugänge hat der Club bereits präsentiert. Die Zeichen stehen gut, dass die schwarze Serie bald durchbrochen wird. (tis)