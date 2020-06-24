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Mittwoch, 24.06.2020 - 16:30
3 min

Serie "Lost Places": Fußball unter besonderen Bedingungen in Nauborn

Der alte Waldsportplatz in Nauborn war aus heutiger Sicht eigentlich unbespielbar. Und dennoch ließen sich die Fußballer um Hans Kempf nicht vom Kicken abhalten.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar

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Fotos

Der Nauborner Waldsportplatz früher und heute: Wo Anfang der 50er Jahre auch die Turnerinnen des TSV Nauborn aktiv waren, passiert heute sportlich nicht mehr viel, wie Hans Kempf zu berichten weiß. Fotos: Hans Kempf/Alexander Fischer

Der Nauborner Waldsportplatz früher und heute: Wo Anfang der 50er Jahre auch die Turnerinnen des TSV Nauborn aktiv waren, passiert heute sportlich nicht mehr viel, wie Hans Kempf zu berichten weiß. Fotos: Hans Kempf/Alexander Fischer

Die Schüler des BC Nauborn 1953: (hinten v.l.) Trainer Helmut Kühn, Bernd Schäfer, Hans Kempf, Bernd Kühn, Hans Peter und Horst Ulm, (vorne v.l.) Udo Spieß, Jürgen Hahn, Horst Schäfer, Jürgen Neul, Horst Möglich und Herbert Kunz. Foto: Hans Kempf

Die Schüler des BC Nauborn 1953: (hinten v.l.) Trainer Helmut Kühn, Bernd Schäfer, Hans Kempf, Bernd Kühn, Hans Peter und Horst Ulm, (vorne v.l.) Udo Spieß, Jürgen Hahn, Horst Schäfer, Jürgen Neul, Horst Möglich und Herbert Kunz. Foto: Hans Kempf

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ZUR SERIE

Manche wurden stillgelegt, weil sie nicht mehr den Normen entsprachen. Andere wurden aufgegeben, weil das Gelände für Bauvorhaben benötigt wurde. Wiederum andere hat die Natur zurückerobertOder sie wird dies noch tun. "Lost Places", verlorene Orte, hat - bei genauem Hinschauen - fast jede Gemeinde. Wir stöbern diese in einer Serie für Sie auf. Und sind unter der Mailadresse alexander.fischer@ vrm.de froh über jeden Hinweis auf längst vergessene Fußballplätze im Altkreis Wetzlar, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. (afi)

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Fußball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Nauborn
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