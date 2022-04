1 min

SG Oberbiel auf der letzten Rille gegen Fellerdilln

Der Fußball-Kreisoberligist hat am Wochenende die ersten Punkte in der Abstiegsrunde eingefahren. Doch für die Englische Woche sieht es in Sachen Personal nicht rosig aus.

Von Tim Georg Sportredakteur Wetzlar