Simon Schmidt glaubt an das Potenzial seines Ex-Teams

Bis zu seinem Wohnortwechsel nach Tornio lebte Simon Schmidt zusammen mit seiner Frau Kim-Sophie in BurgsolmsBei Outokumpu OY in Dillenburg, eine Firma für Edelstahl, war er zuletzt tätig, bis er das Angebot von seinem Arbeitgeber bekam, in Finnland als Geschäftsführer (SVP Operations) aufzusteigen. Mit dem Fußball fing der heute 34-Jährige beim SV Volpertshausen an. Weitere Stationen in der Jugend waren der TuS Naunheim und der FC BurgsolmsAnschließend ging er 14 Spielzeiten für den FSV Braunfels auf Torejagd und kam dabei in der Abwehr zum Einsatz. 2018 zog es ihn als Spielertrainer zur SG Reiskirchen/NiederwetzIn seiner Freizeit geht der Fan von Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf gerne ins Fitness-Studio oder liest Bücher über Führungsmanagement. (tis)