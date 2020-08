Spielbetrieb ruht: Corona-Fall bei FSG Lollar/Staufenberg

Bei der FSG Lollar/Staufenberg in der Kreisliga A Gießen ist der Spielbetrieb ausgesetzt. Symbolfoto: Archiv

Lollar (dal). Zwar mussten die Kicker des Gießener A-Ligisten FSG Lollar/Staufenberg am vergangenen Sonntag eine Testspielniederlage einstecken, dennoch war nach der 1:3-Pleite gegen die klassenhöhere FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod die Welt noch in Ordnung. Doch keine 48 Stunden später war plötzlich alles anders. Der Grund: Ein Spieler, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Markus Simon, 2. Vorsitzender der FSG Lollar/Staufenberg, bestätigte den ersten Fall im Fußballkreis Gießen. Seitdem der ist der Verein in engem Kontakt mit den Behörden.

"Der betroffene Spieler kam erst am Vortag aus dem Kroatienurlaub wieder. Dort war er mit Freunden, die aber nicht Fußball spielen." Am Sonntagabend, so Simon weiter, meldete sich beim betroffenen Spieler schließlich einer der Urlaubsfreunde, der über Unwohlsein klagte. Der FSG-Kicker handelte sofort - auch aus Rücksicht der eigenen, risikobehafteten Familie gegenüber - und ließ sich am Montag sofort auf das Virus testen. Nur einen Tag später kam die Bestätigung. "Er hat dann sofort Ümit Komac, den Trainer der ersten Mannschaft, angerufen sowie den Vorstand informiert", erklärt Simon weiter und fährt fort: "Ich habe dann alles sofort in die Hand genommen, habe sowohl das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen, den Grünberger Gegner sowie Kreisfußballwart Henry Mohr kontaktiert." Und das Vereinsheim wurde natürlich desinfiziert.

Die Folge: Laut Gesundheitsamt sollte der betroffene Spieler sämtliche Kontakte seit Montag angeben, um die Infektionskette zurückverfolgen zu können. Markus Simon bestand jedoch darauf, das Testspiel am Sonntag ebenfalls zu berücksichtigen. So wurde auch von behördlicher Seite nochmals mit den Grünbergern Kontakt aufgenommen. "Ich versichere, dass weder ich, Trainer Komac noch der Spieler am Sonntag etwas von der Erkrankung wussten. Dem Spieler geht es auch heute noch gut und zeigt keinerlei Symptome."

Dennoch: Der Spielbetrieb ruht bei der ersten Mannschaft der FSG Lollar/Staufenberg. Mehr noch. Da sämtliche Spieler der Zweier-SG gemeinsam in einer Kabine saßen, hat das Gesundheitsamt vorsorglich eine häusliche Quarantäne von zwei Wochen angeordnet. Diese gelte auch bei negativen Tests, die für den heutigen Freitag angesetzt sind, der gesamten Mannschaft. "Das wirft uns mit Blick auf die Vorbereitung der Anfang September beginnenden Saison zurück, aber das ist natürlich nicht anders zu machen", so Simon, der aber anfügt, dass der Spielbetrieb nur die erste Herren-Mannschaft ausgesetzt sei. "Nachwuchs, Frauen, zweite Mannschaft - wir haben eine schriftliche Bestätigung, dass der Rest spielen darf." Auch weil die Verantwortlichen schnell und umsichtig handelten.