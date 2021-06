Sporthotel erstrahlt im neuen Gewand

Thomas Schmitt ist Pfälzer und stammt aus Neustadt an der WeinstraßeEr ist gelernter Koch und Hotelkaufmann. In Weilburg arbeitete er als Chef des Hotels Lahnschleife, als er 2015 über Freunde erfuhr, dass die HFV-Sportschule einen neuen Chef sucht. Schmitt ist verheiratet mit einer Grünberer Steuerberaterin und lebt in Nieder-Ohmen Da er zu diesem Zeitpunkt bereits pendelte, kam ihm die Offerte vom Tannenkopf gerade recht. In einem Bewerbungsgespräch konnte er den damaligen HFV-Boss Rolf Hocke überzeugen. (afi)