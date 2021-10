4 min

SpVgg. Lemp: Drei Spielsysteme in acht Wochen

Die Truppe von Trainer Philipp Neuhof gehört zu den großen Überraschungen in der Fußball-A-Liga Wetzlar. Wir erklären, was die Truppe so erfolgreich macht.

Von Tim Straßheim Sportredakteur Wetzlar