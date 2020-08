3 min

Stoppt Zabel-Elf im Kreispokal Favorit Waldgirmes?

Das hat es wohl auch noch nicht gegeben, dass zwei Kreispokal-Wettbewerbe in Wetzlar parallel zueinander ausgetragen werden. In der Saison 2019/2020 warten die Halbfinals, in der Spielzeit 2020/2021 die erste Runde.

Von Fabio Schmidt