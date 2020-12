Thomas Knape: Auch ohne Torerfolg ein Sieger

Thomas Knape zog 2014 mit seinen Eltern von Pohlheim nach Oberbiel. Mit dem Fußball hatte er bis dahin kaum Berührungspunkte. Seit 2016 engagiert sich der 26-Jährige bei der SG Oberbiel ehrenamtlich. Im täglichen Leben arbeitet er in Oberbiel bei einer Firma, die sich auf das Zuliefern von Autoteilen spezialisiert hat. Neben der SGO hat Thomas Knape noch eine zweite Leidenschaft: die Feuerwehr. Einmal pro Woche nimmt er an den Sitzungen und Besprechungen der Freiwilligen Feuerwehr in Oberbiel teil. (tis)