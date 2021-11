Tobias Grothe glaubt nicht mehr an die Aufstiegsrunde

FC Werdorf - Türk Ata/Türkgücü Wetzlar (Sonntag, 14:30 Uhr in Werdorf): Beide Teams hatten kein gutes vergangenes Wochenende und sind wohl auf Wiedergutmachung aus. Das wird den Wetzlarern besser gelingen. Tipp: 1:3

SSG Breitscheid - SG Quembach/Oberwetz/Schwalbach (Sonntag, 14:30 Uhr in Langenaubach): Diese Mannschaften werden sich in der Abstiegsrunde wieder sehen, daher heißt es "Punkte sammeln". Die Gäste dürften aus der A-Liga-Relegation 2019 noch gute Erinnerungen haben. Tipp: 2:2

SG Reiskirchen/Niederwetz - VfL Fellerdilln (Sonntag, 14:30 Uhr in Niederwetz): Die Tabellennachbarn treffen zum ersten Mal seit 2016 wieder aufeinander. Für die anstehende Abstiegsrunde wären für beide Parteien Punkte immens wichtig. Sonntag dürfen sich beide immerhin über einen freuen. Tipp: 1:1

Tuspo Nassau Beilstein - SG Oberbiel (Sonntag, 14:30 Uhr in Beilstein): Beilstein steht schon sicher in den Playoffs - Oberbiel kann mit einem Sieg am Sonntag zumindest einen sehr großen Schritt dorthin gehen. Da die SGO aber nicht zu den stärksten Auswärtskräften der Liga zählt, müssen Sie sich noch eine Woche gedulden. Tipp: 2:0

SSV Sechshelden - SV Volpertshausen (Sonntag, 14:30 Uhr in Sechshelden): Auch nach 15 Spielen bleibt Sechshelden die einzige Mannschaft der Klasse ohne Sieg. Tipp: 0:3

TuS Naunheim- SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Sonntag, 14:30 Uhr in Niedergirmes): Nominell wohl das Topspiel des anstehenden Spieltags. MüDu sind die Playoffs nur noch mit zwei absurden Ergebnissen in den letzten zwei Partien zu nehmen, während Naunheim mit einem Sieg alles klar machen kann. Das wird sich der TuS vor heimischer Kulisse nicht nehmen lassen. Tipp: 3:1

VfB Aßlar - SSV Langenaubach (Sonntag, 14:30 Uhr in Aßlar): Da für den VfB noch ein Sprung unter die besten Sechs der Liga möglich ist, gibt es derzeit wohl schlimmere Gegner als den Tabellenvorletzten. Die Aßlarer halten sich mit einem Sieg die Tür für den letzten Spieltag offen. Tipp: 4:0

SG Ehringshausen/Dillheim - SSV Medenbach (Sonntag, 14:30 Uhr in Ehringshausen): Für die SGED das letzte Spiel der Hinrunde. Nach diesen 90 Minuten haben die "Kleeblätter" nicht mehr in der eigenen Hand, wohin es in der Rückrunde geht. Mit Medenbach kommt allerdings auch keine Laufkundschaft nach Ehringshausen. Tipp: 3:2