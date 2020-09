3 min

Tolga Durans Wiedersehen mit SC Waldgirmes

Auf den SC Waldgirmes wartet im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison ein dicker Brocken. Die Schappert-Elf tritt in der Fußball-Hessenliga am Samstag (15 Uhr) bei der hochgehandelten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz um den früheren SCW-Spielmacher Tolga Duran an.

Von Frank Losert