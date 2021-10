Tore von Dennis Schmidbauer machen SGQOS Hoffnung

SSV Sechshelden - VfB Aßlar (Samstag, 16 Uhr in Sechshelden): Nur ein Team steht bisher in der KOL-Saison 21/22 noch ohne Sieg da und das ist der SSV. Das Aßlar allerdings ganz gerne mal angeschlagenen wieder auf die Beine hilft, war erst kürzlich gegen Reiskirchen zu sehen. Am Samstag gelingt dem VfB allerdings nach zwei Niederlagen in Folge mal wieder ein Sieg.

Tipp: 0:2

FC Werdorf - SV Volpertshausen (Sonntag, 15 Uhr in Werdorf): Ein wichtiges Spiel für beide Seiten. Werdorf kann mit einem Dreier ihren Platz im Kreis der Play-Off-Aspiranten unterstreichen, während Volpertshausen nach einem Sieg mit dem FCW gleichziehen könnte. Es wird sich in der Mitte getroffen - Unentschieden! Tipp: 2:2

SSG Breitscheid - SC Münchholzhausen/Dutenhofen (Sonntag, 15 Uhr in Breitscheid): Breitscheid spaziert derzeit als ein unbeschriebenes Blatt durch die Liga - Und das macht das Gastspiel für den SC so gefährlich! Andererseits lieferte die Mannschaft von Jan Hartmann zuletzt drei starke Spiele in Folge ab. Am Sonntag wird das vierte folgen.Tipp: 1:3

SG Reiskirchen/Niederwetz - SSV Langenaubach (Sonntag, 15 Uhr in Reiskirchen): Ein waschechtes Kellerduell in Reiskirchen. Mit dem 2:1 gegen Aßlar und dem Remis in Frohnhausen konnte die SG zuletzt sogar regelrecht für Furore sorgen. Gegen den weiterhin personell angeschlagenen SSV wird der positive Trend fortgesetzt. Tipp: 3:0

SG Türk Ata/Türkgücü Wetzlar - SG Quembach/Oberwetz/ Schwalbach (Sonntag, 15 Uhr in Niedergirmes): In den vergangenen sechs Partien konnte kein Team Türk-Ata schlagen. Für die Auswärtsschwache SG wird die Partie am Sonntag nicht nur deshalb ein harter Brocken. Wir rechnen mit einer umkämpften Partie, aber die Punkte bleiben in Wetzlar. Tipp: 3:2

SG Ehringshausen/Dillheim - SG Oberbiel (Sonntag, 15 Uhr in Ehringshausen): Nach holprigem Saisonstart kommt die SGO so langsam ins Rollen. Am vergangenen Wochenende konnte Oberbiel sogar in der Tabelle am kommenden Gegner aus Ehringshausen vorbeiziehen. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie wollen die "Kleeblätter" im Heimspiel wieder in die Spur finden. Hier riecht es verdächtig nach Remis. Tipp: 1:1

(fbs)