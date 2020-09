Torhüter Marzell rettet Punkt für Waldgirmeser Fußball-A-Junioren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (jhar). In der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren darf sich der SC Waldgirmes bei seinem Torhüter Kai Marzell bedanken, dass er mit einem Unentschieden in die Saison gestartet ist. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit dem VfB Marburg hieß es am Ende 2:2 (1:0). Pech hatte hingegen der FC Burgsolms, der sein Auftaktspiel gegen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg mit 0:1 (0:1) verlor.

SC Waldgirmes - VfB Marburg 2:2 (1:0): In einem kampfbetonten Spiel zwischen zwei Mannschaften, die am Ende der Runde zu den besten fünf Teams gehören wollen, gingen die Platzherren in der siebten Minute durch einen von Roger Adamski verwandelten Strafstoß mit 1:0 in Führung. Anschließend übernahmen die Gäste die Kontrolle, ohne sich allerdings nennenswerte Torchancen erarbeiten zu können. Mit einem Kopfballtreffer im Anschluss an eine Ecke eröffnete Lars Flühe den zweiten Durchgang (52.). Das Duwll in der Lahnaue wurde nun minütlich hitziger, sowohl auf als auch außerhalb des Rasens. Zehn Minuten vor dem Ende setzte Roger Adamski einen Freistoß von der Strafraumgrenze ins linke untere Eck und sorgte somit für großen Jubel auf Waldgirmeser Seite. Marburg sollte sich allerdings noch lange nicht geschlagen geben, und Oguzhan Gündüz gelang aus dem Gewühl heraus der abermalige Ausgleich für den VfB (87.).

Mutiger FC Burgsolms belohnt sich nicht

Nachdem SCW-Akteur Luis Weizel kurz vor Schluss wegen Foulspiels eine Zeitstrafe von fünf Minuten erhielt, setzten die Gäste zum Schlussspurt an, scheiterten jedoch zunächst am Querbalken und anschließend an SCW-Keeper Kai Marzell, der den Punkt für die Heimelf festhielt. Der Waldgirmeser Trainer Lukas Ferst sprach anschließend von einem "gerechten Remis gegen ein Schwergewicht der Liga".

FC Burgsolms - SF BG Marburg 0:1 (0:1): Die Universitätsstädter zeigten von Beginn an das technisch versiertere Spiel, was Burgsolms durch hohen Einsatz und Laufbereitschaft egalisierte. In der 14. Minute zeigte der Unparteiische Robert Metz aus Ballersbach nach einer fragwürdigen Entscheidung auf den Elfmeterpunkt für die Gäste. Edwin Schoch trat an, scheiterte zunächst am stark reagierenden FCB-Keeper Julian Hedrich, setzte den Nachschuss aber unhaltbar für die Burgsolmser Nummer eins zum 1:0 in den Kasten. Fortan begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und hatten durchaus ihre Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich ergab sich für Neuzugang Josh Wenserit, doch der Burgsolmser Sturmführer scheiterte am Aluminium. Am Ende blieb es beim glücklichen Gästesieg, den FC-Coach Thomas Hartmann so bewertete: "Wir haben eine starke Leistung gezeigt und hätten uns einen Punkt verdient gehabt."

*

Die Fußball A-Junioren von Aufsteiger Eintracht Wetzlar feierten zum Saisonstart in der Gruppenliga einen glücklichen, aber umso wichtigeren 2:1 (1:0) Sieg gegen die JSG Stadt Gladenbach. Auch die SG Waldsolms ging gegen den FC Ederbergland II als Sieger vom Feld (1:0). Keine Punkte gab es hingegen für die heimischen D-Junioren Teams. Während Aufsteiger JSG Waldgirmes/Dorlar mit 0:1 (0:1) bei der JFV Alsfeld verlor, unterlag der FC Burgsolms gegen den FC Gießen (1:4) und die JSG Büblingshausen/Münchholzhausen blieb ohne Punkte gegen die JSG Linden/TuBa Pohlheim (0:2.).

A-Junioren

Eintracht Wetzlar - JSG Stadt Gladenbach 2:1 (1:0): Die Eintracht legte los wie die Feuerwehr und erspielte sich Chancen durch Samuel Villano und Emre Karaca, die jedoch ungenutzt blieben. Erst in der 27. Minute war es Mike Müller, der Gästekeeper Cedric Schirach mit einem wuchtigen Schuss zum 1:0 überwinden konnte. Anschließend und mit Beginn der zweiten Hälfte schwanden bei den Hausherren zusehends die Kräfte, was Gladbach nutzte, um besser ins Spiel zu kommen. Malte Leinweber erzielte per Freistoß das 1:1 (47.). Die Gäste schnupperten nun am Siegtreffer, doch es kam anders: Nach einer Hereingabe von außen lenkte ein JSG-Spieler die Kugel zum schmeichelhaften Wetzlarer Sieg in die eigenen Maschen (89.). Eintracht-Trainer Serkan Bozkus freute sich über den "etwas glücklichen" Sieg.

SG Waldsolms - FC Ederbergland II 1:0 (0:0): In einem guten Gruppenligaspiel, mit hohem Tempo und Torchancen auf beiden Seiten, dominierten die Gäste die erste halbe Stunde fast nach Beliben. Einziges Manko der FC-Zweiten blieb die Durchschlagskraft im letzten Drittel, wobei sich die Abwehr der Heimelf in Bestform präsentierte. In der 27. Minute musste SG-Torwart Paul Haimerl dann allerdings in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Gästestürmer retten. In Hälfte zwei agierten die Gastgeber dann mutiger nach vorne und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Der nun längst überfällige Siegtreffer ließ bis zur 79. Minute auf sich warten, als Kevin Pontoles die Kugel mit einem satten Distanzschuss zum viel umjubelten 1:0 im Ederbergländer Tor unterbringen konnte. SGW-Betreuer Roland Schmider sprach anschließend von einem "ganz wichtigen Sieg zum Auftakt!"

B-Junioren

TSF Heuchelheim - FC Burgsolms 1:2 (0:0): Einen Auftakt nach Maß feierte der FC Burgsolms in Heuchelheim. Nach torloser erster Hälfte war es Sandro Ciampanella, der den FCB mit dem 1:0 auf die Siegerstraße führte (48.). Zwanzig Minuten später erhöhte Fabio Troncone auf 2:0 und sorgte somit für die Vorentscheidung (68.). Der Anschlusstreffer der TSF durch Janosch Hermann (78.) kam für die Hausherren zu spät, um dem Spiel noch eine Wende geben zu können.

C-Junioren

VfB Aßlar - JFV Weimar/Lahn 2:1 (1:1): Einen späten, aber keinesfalls unverdienten Sieg feierten die Dillkicker im Heimspiel gegen den JFV Weimar/Lahn. Kiyan Ghazvin brachte den VfB nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung, ehe Luca Baalbaki zwölf Zeigerumdrehungen später mit dem Ausgleich zur Stelle war. Als sich alle bereits mit einem Remis abgefunden hatten, war es wiederum Kiyan Ghazvin, der den Asslarern einen perfekten Saisonstart bescherte (70.).

JSG Braunfels/Albshausen - FSG Grünberg 4:1 (1:0): Das Spiel hatte kaum begonnen, da lag die Kugel bereits im FSG-Gehäuse - Torschütze für die Heimelf war Henrik Martine (2.). Die Gastgeber blieben auch in der Folgezeit das aktivere Team und setzten sich durch Maher Rajeh (37.) und Leonard Böttcher (45.) auf 3:0 ab. Zwar gelang den Gästen in der 59. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3, doch mit seinem zweiten Treffer sicherte Maher Rajeh dem Aufsteiger endgültig die Punkte (69.).

FC Gießen II - FC Burgsolms 0:1 (0:1): Die Gäste bestimmten vom Anpfiff an das Spielgeschehen und erarbeiteten sich Chancen durch Julius Vogel, nach schöner Kombination, Jonas Büchner (Kopfball nach Ecke) und Henri Dietz, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. In der 22. Minute hätte sich dies beinahe gerecht, doch die Universitätsstädter leisteten sich den Luxus, einen Strafstoß zu verschießen. Besser machte es André Dynio, der den FCB per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung brachte (29.). Dirigiert von Abwehrchef Luca Wagner ließen die Gäste in Durchgang zwei keine nennenswerte Torchance der Heimelf zu, so dass es beim verdienten Auswärtssieg für die Erhard-Elf blieb.

D-Junioren

JFV Alsfeld - JSG Waldgirmes/Dorlar 1:0 (1:0): Eine unglückliche Niederlage kassierte der Aufsteiger aus Waldgirmes/Dorlar bei der JFV Alsfeld. Die Gäste schienen zum Gruppenligaauftakt mit ihren Gedanken noch in der Kabine zu sein, denn bereits nach 60 Sekunden sorgte Ali Ahmadi für das "Tor des Tages", was den Hausherren in einer ausgeglichenen und spannenden Partie zu drei wichtigen Punkten verhalf.

FC Burgsolms - FC Gießen 1:4 (0:2): Linus Urban eröffnete den Torreigen bereits nach sechs Minuten mit dem 0:1. Temporeich ging es in der Folgezeit weiter und beide Teams erarbeiteten sich Torchancen. Einziger Unterschied blieb zunächst die Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Während Raphael Will die sich bietenden Möglichkeiten für die Universitätsstädter eiskalt ausnutzte und das Ergebnis auf 3:0 ausbaute (20., 37.), blieben die Gastgeber bis zur 42. Minute ohne eigenen Treffer. Dann war es Noah Bassl der auf 1:3 verkürzte. Für die endgültige entscheidung sorgte schließlich Omar Ali, der kurz vor Schluss zum 4:1 einschob. FCB-Trainer Freddy Laux empfand den Gießener Sieg als "durchaus gerecht, aber um ein Tor zu hoch".

JSG Linden/TuBa - JSG Büblingshausen/Münchholzhausen 2:0 (0:0): In einem Spiel ohne große Höhepunkte tat sich vor beiden Toren nur sehr wenig. Das Meiste spielte sich zwischen den Strafräumen ab, wobei Zweikämpfe und Ballverluste das Spiel prägten. Als sich beide Mannschaften bereits auf ein torloses Remis eingestellt hatten, landete ein Lindener Befreiungsschlag, unter gütiger Hilfe der Gästeabwehr, bei Frederik Schmidt, der aus dem Nichts heraus zum 1:0 einschob (57.). 60 Sekunden später, nach einer fast identischen Aktion, erhöhte Samuel Mack auf 2:0 für die Heimelf und sicherte seinem Team somit einen schmeichelhaften Auftaktsieg (58.). (jhar)