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Sonntag, 28.06.2020 - 16:15
4 min

Torwarttraining ist sehr speziell, aber keine Hexerei

Was 1996 noch absolut unüblich war, ist heute ein absolutes Muss: Ein spezielles Übungsprogramm für die Torhüter. Doch gute Torwarttrainer zu finden, ist schwierig.

Von Christoph Heuser
Der Keeper als erster Aufbauspieler, das moderne Torwartspiel beginnt mit einem dynamischen, präzisen Abwurf, wie ihn hier Steven Schmelter präsentiert. Foto: Christoph Heuser

Der Keeper als erster Aufbauspieler, das moderne Torwartspiel beginnt mit einem dynamischen, präzisen Abwurf, wie ihn hier Steven Schmelter präsentiert. Foto: Christoph Heuser

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Fotos
Der Keeper als erster Aufbauspieler, das moderne Torwartspiel beginnt mit einem dynamischen, präzisen Abwurf, wie ihn hier Steven Schmelter präsentiert. Foto: Christoph Heuser

Der Keeper als erster Aufbauspieler, das moderne Torwartspiel beginnt mit einem dynamischen, präzisen Abwurf, wie ihn hier Steven Schmelter präsentiert. Foto: Christoph Heuser

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