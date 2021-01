Trainer Dahlhoff hat Vertrag für beide Spielklassen

Uwe Dahlhoff wohnt in Wetzlar-NaunheimAls Fußballer gehörte der heute 39-Jährige zu den besten Kickern in dieser Region. Beim FSV Fernwald spielte er in der Oberliga, der heutigen Hessenliga. Weitere Vereine waren der VfB Marburg, der SC Waldgirmes und Eintracht WetzlarSeine erste Station als Spielertrainer führte ihn zum FSV DillheimMit dem Team aus Ehringshausen stieg er in die A-Liga auf, anschließend übernahm er die SG Reiskirchen/NiederwetzIm Sommer 2018 hörte er dort auf. Uwe Dahlhoff arbeitet seit 1997 als Maßnahmencontroller im kommunalen Jobcenter in Wetzlar. (tis)