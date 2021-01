Trainer Daniel Schäfer bleibt ein "Raubritter"

Hat nach seiner Vertragsverlängerung gut lachen: Daniel Schäfer, Trainer des FC Cleeberg. Foto Nick Fingerhut

LANGGÖNS-CLEEBERG - Langgöns-Cleeberg (tis). Fußball-Verbandsligist FC Cleeberg setzt auf Kontinuität. Wie die "Raubritter" mitteilten, hat Trainer Daniel Schäfer dem Verein seine Zusage für eine weitere Saison gegeben. Der Haupt- und Realschullehrer geht damit bereits in seine siebte Spielzeit. Auch sein Assistent Thorsten Dinkel bleibt dem Club treu. "In diesen auch für den Amateurfußball schwierigen Zeiten, ein gutes und wichtiges Signal", betont Erik Schimpf, Vorsitzender des FC Cleeberg, der sich außerdem darüber freut, dass David Pizzini zusammen mit Dirk John weiterhin die "Zweite" in der A-Liga betreut. Für die dritte Mannschaft haben auch über die aktuelle Runde hinaus Lukas Stellberger und Patrick Kullmer die Verantwortung.