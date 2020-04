Trainerkarussell im Fußballkreis Wetzlar kommt langsam in Wallung

Kurzes Enegagement: Erst im Februar erst zur SG Niederbiel gekommen, kehrt Trainer Antonio Noriega nun zu seinem Stammverein SV Kölschhausen zurück. Foto: Nick Fingerhut

Wetzlar (tis). Das Trainerkarussell im Fußballkreis Wetzlar fängt an, sich langsam zu drehen. So hat A-Ligist SG Niederbiel einen neuen Coach verpflichtet. Dabei handelt es sich um Ulf Lehne, der vom klassentieferen TSV Albshausen kommt. "Nachdem wir wussten, dass Ulf nach fünfeinhalb Jahren dort aufhört, gehörte er von Beginn an zu unseren Wunschkandidaten", erklärt Julian Kotowicz. Der Abteilungsleiter tütete zusammen mit seinem gleichberechtigen Parter Julius Bloh den Deal ein.

Ulf Lehne bringt seinen Sohn Björn aus Albshausen mit und folgt auf Übungsleiter Antonio Noriega, der zu seinem Stammverein SV Kölschhausen zurückkehrt und dort Denis Kroneberger beerbt. Kroneberger wiederum bleibt dem B-Ligisten als Spieler weiterhin erhalten. Wer dagegen neuer Trainer beim TSV Albhausen wird, steht noch nicht fest. Kurios: Noriega, der die SG Niederbiel einst in die Kreisoberliga West führte und nach dem sofortigen Abstieg eine Pause eingelegt hatte, trat erst im Februar sein Amt bei der SGN an.