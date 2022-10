4 min

Tritte, Schläge und ein Opa mit Stock auf dem Fußballplatz

Rege diskutiert wird abermals am Wetzlarer Kreissportgericht. Was genau am Spielende der B-Liga-Partie TSV Altenkirchen gegen Rot-Weiß Wetzlar passiert ist, bleibt aber im Dunkeln.

Von Alexander Fischer Chefreporter Wetzlar